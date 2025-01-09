Kocaeli'nde doğalgaz borusu delindi: 9 sokağın gaz akışı durduruldu!

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) tarafından Darıca ilçesinde yolda yapılan çalışma sırasında doğal gaz hattı delindi. Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri, cadde ve caddeye bağlı 9 sokağın gaz akışını durdurdu.

Kocaeli'nde doğalgaz borusu delindi: 9 sokağın gaz akışı durduruldu!
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DHA
Yayınlanma: 09.01.2025 - 18:20

Olay, saat 10.00 sıralarında Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi.

Daha önce çökmenin yaşandığı yolda çalışma yapan belediye ekipleri, çalışma sırasında doğal gaz borusunu deldi. İhbarla bölgeye, polis ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri cadde ve caddeye bağlı 9 sokağın gaz akışını durdururken, polis herhangi bir olumsuz yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan geçen 28 Aralık'ta bir inşaatta izinsiz yapılan kazıda doğal gaz boru hattı delinmiş, aynı gün yaşanan 2 ayrı patlamada 14 kişi yaralanmıştı. Ekiplerin, caddede onarım çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

GAZ AKIŞI YENİDEN SAĞLANDI

Saat 10.00 sıralarında doğal gaz borusunun delinmesi nedeniyle durdurulan gaz akışı, ekiplerin çalışmalarının tamamlanması ile yeniden başladı.


Etiketler: #kocaeli #boru hattı #doğal gaz

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