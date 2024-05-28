Piyasa değeri 1,2 milyar... Gümrük kaçağı eşya ele geçirildi!

Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve Kocaeli limanlarında düzenlenen operasyonlarda 1 milyar 22 milyon lira değerinde gümrük kaçağı eşya ele geçirildiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:14
Piyasa değeri 1,2 milyar... Gümrük kaçağı eşya ele geçirildi!
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Limanı'nda insani yardım malzemesi taşındığı beyan edilen konteynerler şüphe üzerine X-Ray cihazına sevk edildi.

Şüpheli yoğunlukların görülmesi üzerine yapılan detaylı aramada Türkiye'ye yasadışı sokulmaya çalışılan 6 konteyner dolusu 130 ton oyuncak ile 2 konteyner kumaş ele geçirildi. Yakalanan kaçak eşyaların yaklaşık piyasa değerinin 1 milyar lira olduğu belirlendi.

Kocaeli Limanı'nda da yürütülen risk analizi çalışmaları kapsamında şüpheli görülen konteynerler X-Ray cihazına sevk edildi. Tarama işlemi sonucu şüpheli yoğunluk alınması üzerine konteynerlere yönelik fiziki arama gerçekleştirildi.

Detaylı aramalar sonucunda 4 konteyner içinde 197 bin 548 oyuncak, 2 bin 592 fan, 28 bin 800 lazer, 575 gözlük, 2 bin 484 çanta, 7 bin 950 şişirilebilir top, 8 bin 690 at tut yakala oyun seti olmak üzere 7 kalemde toplamda 248 bin 639 gümrük kaçağı eşya tespit edildi.

Yakalanan kaçak eşyaların piyasa değerinin yaklaşık 22 milyon lira olduğu belirlendi.


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