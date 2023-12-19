Boş sanılan tabancayla 'şakalaşırken' arkadaşını vurup öldürdü
Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişinin boş sandığı tabanca ile oynarken arkadaşını başından vurarak ölümüne neden olduğu öne sürüldü.
Edinilen bilgiye göre, olay, Kozan ilçesine bağlı Şehit Kudret Eroğlu Sokaktaki bir evde meydana geldi.
İddiaya göre, Emre Bilgeç (25) isimli şahsın başından vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis olay yerine geldiğinde Bilgeç’in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis evde bulunan Ö. Ö. (25), S. B. (26), S. K.(25) ve B.A.A.’yı (23) gözaltına aldı.
KURTARILAMADI
Şahıslarla yapılan ilk görüşmede beş arkadaşın evde alkol aldığı bu sırada evde bulunun ve içinin boş olduğu söylenen tabancayı alan Ö.Ö. tabanca ile uğraşırken birden silah ateş aldığı ve bu sırada Bilgeç’in kafasından vurularak hayatını kaybettiği öğrenildi.
Evde yapılan aramada ise suç aleti ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 ruhsatsız tüfek ile 40 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öldürülen şahsın cenazesi ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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