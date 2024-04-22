Kocaeli'nde feci kaza... Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Onur Kaya, hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 17:54
Kocaeli'nde feci kaza... Bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
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D-100 kara yolu İzmit ilçesi Kuruçeşme Fatih Mahallesi geçişinde İstanbul yönüne giden Onur Kaya'nın kullandığı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. İhbarla gelen ekipler, Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, aracın ön kısmından girip, arka koltuğuna kadar uzanan bariyeri keserek, sürücünün cenazesini çıkardı. Kaya'nın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 


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