Kocaeli'nde feci kaza... Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde otomobil bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 18:04
Kocaeli'nde feci kaza... Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
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Kocaeli'nde D-100 kara yolu Ankara istikametinde feci bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sadettin Malkoç (64) idaresindeki 41 UH 489 otomobil, Darıca-Bayramoğlu yol ayrımında kontrolden çıkarak bariyere saplandı.

ANNE VE OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, anne Ayşe (66) ile oğlu Fatih Malkoç’un (26) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sürücü Sadettin Malkoç ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


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