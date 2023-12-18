Diyarbakır'da feci kaza... Minibüs şarampole yuvarlandı: 4’ü ağır 16 yaralı

Diyarbakır'da yolcu minibüsünün şarampole devrildiği kazada 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 18.12.2023 - 15:39
Diyarbakır'da feci kaza... Minibüs şarampole yuvarlandı: 4’ü ağır 16 yaralı
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Diyarbakır-Çınar karayolu ilçe girişindeki Gazi Mahallesi'nde öğle saatlerinde A.Ö. idaresindeki yolcu minibüsü, bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlandı.

Kazada 4'ü ağır 16 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Çınar Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü de kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


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