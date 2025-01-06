Kocaeli'nde feci kaza... Otomobilin motoru koptu: 2 yaralı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobillerden 1'inin motoru yerinden kopup savrulurken, sürücülerden M.T.'nin alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, saat 22.30 sıralarında D-100 kara yolunun Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi mevkisindeki yol ayrımında meydana geldi.
İstanbul istikametine giden M.T. yönetimindeki 34 VM 8680 plakalı, S.Y. idaresindeki 41 F 7156 plakalı ve E.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobiller çarpıştı.
2 KİŞİ YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle 34 VM 8680 plakalı otomobilin kopan motoru refüje savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobillerde bulunan 2 yolcunun yaralandığı anlaşıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
OTOMOBİLLER KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Polisin kontrolünde alkollü olduğu tespit edilen sürücü M.T., polis merkezine götürüldü. Hurdaya dönen 34 VM 8680 ve 41 F 7156 plakalı otomobiller de kullanılamaz hale geldi.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Kaza sebebiyle D-100 karayolundan İstiklal Caddesi’ne geçişi sağlayan yol trafiğe kapandı. Polis ekipleri, D-100 karayolunda geçişleri 2 şeritten kontrollü olarak sağlarken, trafikte yoğunluk oluştu. Kazaya karışan otomobillerin çekiciyle kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı normal seyrine döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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