Kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçtu!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir sürücünün park halindeki araca çarpması sonucu taraflar arasında yaşanan kavgayı ayıran polis, tarafları gözaltına aldı. Yaşananlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçtu!
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DHA
Yayınlanma: 06.01.2025 - 07:55

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Porsuk Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde otomobille seyir halinde olan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü, park halindeki araçlardan birine çarptı. Kaza sonrası aracın sahibi ile sürücü arasında tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇTU

Birbirlerine küfreden taraflar ardından tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekipleri tarafları ayırarak gözaltına aldı.

TARAFLAR GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan arbede sırasında yaralanan kişiler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

 


Etiketler: #Ankara #Trafik #kavga

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