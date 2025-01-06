Kaza sonrası tekme ve yumruklar havada uçtu!

Yayınlanma: 06.01.2025 - 07:55

Güncelleme: 06.01.2025 - 07:58

Olay, gece saatlerinde Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Porsuk Caddesi'nde meydana geldi.

Cadde üzerinde otomobille seyir halinde olan ve alkollü olduğu öne sürülen sürücü, park halindeki araçlardan birine çarptı. Kaza sonrası aracın sahibi ile sürücü arasında tartışma çıktı.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇTU

Birbirlerine küfreden taraflar ardından tekme ve yumruklarla kavga etmeye başladı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekipleri tarafları ayırarak gözaltına aldı.

TARAFLAR GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan arbede sırasında yaralanan kişiler, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay anı ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.