Kocaeli'nde feci kaza... Servis minibüsü ile taksi çarpıştı!

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde işçi servisiyle taksinin çarpıştığı kazada yaralanan 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 16.11.2023 - 09:47
Kocaeli'nde feci kaza... Servis minibüsü ile taksi çarpıştı!
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde seyreden A.Y. idaresindeki 34 LIU 113 plakalı işçileri taşıyan minibüsle, H.E.'nin kullandığı 62 T 0045 taksi, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yol ayrımında çarpıştı.

İki araçta yaralanan ve sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan 13 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Dilovası OSB yol ayrımında ulaşımın kontrollü sağlandığı aktarıldı.


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