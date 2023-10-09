Kocaeli'nde iki grup arasında kavga: 23 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada, 23 yaşındaki genç göğsünden bıçaklandı.
Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi’nde dün saat 19.30 sıralarında, iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
ŞAHISLAR KAÇTI
Göğsünden bıçaklanan V.A. (23) kanlar içinde yere yığılırken, şahıslar kaçtı. V.A.’nın yardımına koşan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan V.A., ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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