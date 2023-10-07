Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Gençlerbirliği Kulübü Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, salt çoğunluk sağlanamadığı için 14 Ekim Cumartesi gününe ertelendi.

AA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 14:37
Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi
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Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, bugün İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki kongrede yeterli çoğunluğun sağlanamadığı belirtildi.

Tüzük tadilatının görüşüleceği seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının, çoğunluk aranmaksızın 14 Ekim Cumartesi günü Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yapılacağı kaydedildi.


Gençlerbirliği Olağanüstü genel kurul Erteleme

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