Kocaeli'nde ilginç olay... Kelepçenin sıkı olmasına kızdı, duvara kafa attı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaralı bir şahıs şahıs önce yön levhasına tekme attı. Eline takılan kelepçenin sıkı olduğunu iddia eden şahıs devamında duvara kafa attı. Polis aracından da dışarıya fırlayan şahıs, güçlükle kontrol edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 06.08.2023 - 07:00
Kocaeli'nde ilginç olay... Kelepçenin sıkı olmasına kızdı, duvara kafa attı
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Olay, Cedit Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre vücudunun çeşitli noktalarından bilinmeyen bir sebep dolayısıyla yaralanan E.S. isimli şahıs yaptıklarıyla ortalığı birbirine kattı.

KÜFÜRLER SAVURDU

Yaralı bir şekilde cadde üzerinde ilerleyen E.S. çevredeki yurttaşlara küfürler savurdu. Devriye gezen polis ekiplerine fark edilen ve ekiplere de direnen E.S., trafik yön levhasına tekme attı.

DUVARA KAFA ATTI

Gözaltına alındığı esnada eline takılan kelepçenin sıkı olduğumu iddia eden E.S. ardından duvara kafa attı. Polis otosuna bindirilen E.S. bu sefer de araçtan dışarıya fırladı. Uzun uğraşlar sonucu E.S. kontrol altına alındı.

Polis aracına bindirilen şahıs tedavi edilmek üzere Kocaeli Şehir Hastanesine götürüldü.


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