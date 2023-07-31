Kocaeli’de nişan sonrası bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde nişan sonrası iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Alikahya Fatih Mahallesi Demokrasi Parkı’nda iddiaya göre, nişan sonrası iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle 2 kişi vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.
Çevredekiler olayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verdi. İhbar üzenine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla hastaneye götürüldü.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Polis ekipleri önce çevrede güvenlik önlemler aldı, ardından kalabalığı dağıttı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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