Kocaeli'nde işçi servisi bariyere çarptı: 5 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi bariyere çarptı. Kazada, serviste bulunan 5 işçi yaralandı.
Feci kaza, gece saatlerinde Barış Mahallesi D-100 Karayolu güney yan yolda meydana geldi. Ergin D. idaresindeki 41 P 5622 plakalı işçi servisi, yan yolda ilerlediği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.
Kazanın şiddetiyle serviste bulunan 5 işçi yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda yoğunluk oluşurken, servis minibüsünün çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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