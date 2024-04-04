TTK işçi alımı başvurusu ne zaman?

TTK, Zonguldak'ta 44 nitelikli işçi alımı yapacak. TTK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Peki, TTK işçi alımı başvurusu ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.04.2024 - 00:25
TTK işçi alımı başvurusu ne zaman?
Abone Ol google-news

TTK 2023 yılı Genel Yatırım ve Finansman Programı çerçevesinde, Zonguldak İş Kurumu aracılığıyla toplam 44 nitelikli eleman alımı yapılacak. Peki, TTK işçi alımı başvurusu ne zaman?

TTK İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Zonguldak İş Kurumu tarafından 16-22 Nisan tarihlerinde çıkılacak 5 günlük ilana başvuran adaylar arasından işe alınacak işçileri tespit etmek amacıyla elektronik kura çekimi yapılacak.

Başvuracak adaylarda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak, Zonguldak'ta ikamet ediyor olmak ve ilgili öğrenim koşullarını sağlama şartları aranacak.


madenci haberleri maden işçisi haberleri işçi alımı haberleri işçiler haberleri

İlgili Haberler

İşçi servisi askeri personel taşıyan servise çarptı: Çok sayıda yaralı var!

İşçi servisi askeri personel taşıyan servise çarptı: Çok sayıda yaralı var!
Kamyonet işçi servisine çarptı: 1’i ağır 10 yaralı

Kamyonet işçi servisine çarptı: 1’i ağır 10 yaralı
İşçinin sendikal tazminatını ödemeyen PilenPak işverenin banka hesabına haciz konuldu

İşçinin sendikal tazminatını ödemeyen PilenPak işverenin banka hesabına haciz konuldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na 'Kimsin?' diye seslendiği anlar tekrar gündem oldu

Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na 'Kimsin?' diye seslendiği anlar tekrar gündem oldu
Trabzonspor’dan TFF’ye istifa çağrısı: ‘Emek hırsızları ve şikecilerle…’

Trabzonspor’dan TFF’ye istifa çağrısı: ‘Emek hırsızları ve şikecilerle…’
Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’

Erdoğan’dan AKP’li başkana tebrik: ‘Takma kafana, zaferin küçüğü büyüğü olmaz’
Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!

Cesedi derin dondurucudan çıkan Lina’nın davasında karar: Ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezası!
'Cehennemin kapılarını kapatacağız' demişti... Sinan Oğan malikanesinin kapılarını açtı: 'Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder'

'Cehennemin kapılarını kapatacağız' demişti... Sinan Oğan malikanesinin kapılarını açtı: 'Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder'
Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor

Fenerbahçe taraftarı önünde gol oldu yağdı! Fenerbahçe 4-2 Adana Demirspor
AKP'li Hassa Belediye Başkanı Çolak, Alevi yurttaşları hedef aldı

AKP'li Hassa Belediye Başkanı Çolak, Alevi yurttaşları hedef aldı
Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler

Doğal yollarla diş beyazlatma: Evde uygulanabilecek etkili yöntemler