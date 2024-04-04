Emek örgütleri 29 işçinin öldüğü binanın önünde toplandı

Yayınlanma: 04.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 04.04.2024 - 04:00

KESK Şubeler Platformu adına Hatice Yayla, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin kâğıt üzerinde kaldığını söyledi. İTO temsilcilerinden Osman Öztürk ise artan iş cinayetlerine vurgu yaptı.

Öztürk, “Şubat ayında en az 144 işçi iş cinayetlerinde katledildi. 2023 yılında en az 1932 işçi katledildi. AKP’nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002’den bu yana en az 32 bin 180 işçi katledildi. Kimse buna kaza diyemez. Sorumlu siyasi iktidardır” ifadelerini kullandı. TMMOB İstanbul Koordinasyon Kurulu Sekreteri Seyfettin Avcı da “‘İş kazaları işçilerin yanlışları nedeniyle oluyor’ algısı tamamıyla yanıltıcıdır. Yaşanan katliamın sorumluları hem işletme yetkilileri hem de denetim görevini yerine getirmeyen kamu görevlileridir.

Yeni katliamlar yaşanmaması için ‘kâr’ önceliği yerine insan hayatını öne alan düzenlemeler yapılmalıdır” dedi. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) heyeti de dün katliamın yaşandığı eğlence mekanının önündeydi. Yaşananları bir işçi kıyımı olarak niteleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, tadilat sırasında alınması gereken önlemlerin alınmadığını ve denetimlerin yapılmadığını söyledi.