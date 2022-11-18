3 kişinin cesetleri bulunmuştu: Sır perdesi swap örneğiyle kalkacak
Tokat'ta köyde cesetleri bulunan muhtar Bahattin Karnak (47) ile kuzeni Aydın Karnak (45) ve Halil Kargın (52) toprağa verildi. Diğer 2 kişiyi öldürüp intihar ettiği üzerinde durulan Aydın Karnak'ın elinden, incelenmek üzere swap örneği alındı.
Merkeze bağlı Eskiköy'de dün bir ahırın yakınındaki aracın yanında 3 kişinin cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemede köy muhtarı Bahattin Karnak, oto galeri işleten kuzeni Aydın Karnak ile İstanbul'da servisçilik yapan Halil Kargın'ın tabancayla vurularak öldürüldükleri belirlendi. Ölen kişilerin gittikleri yerde alkol aldıkları tespit edildi.
7 BOŞ KOVAN, 2 TABANCA BULUNDU
Olay yerindeki incelemede 2 tabanca bulundu. Bunlardan birinin muhtar Bahattin Karnak'a ait ruhsatlı tabanca olduğu, diğerinin ise ruhsatsız ve Aydın Karnak'a ait olduğu saptandı. İncelemenin ardından 3 kişinin cansız bedenleri morga kaldırıldı.
Yapılan otopside Bahatttin Karnak'ın vücudunda 4 kurşun, Halil Kargın'ın ise 2 kurşun olduğu tespit edildi. Aydın Karnak'ın ise şakağında 1 kurşun izi saptandı. Diğerlerini öldürüp intihar ettiği düşünülen Aydın Karnak'ın elinden swap örneği alınıp Ankara'ya incelemeye gönderildi. Yapılacak inceleme sonucunda olayın netleşeceği ifade edildi.
Olay sonrası jandarma ekipleri ölen kişilerin yakını ve bağlantısı bulunan 5 kişinin ifadesine başvurdu. Alınan ifadelerde bu kişiler arasında bilinen bir husumet bulunmadığı belirlendi.
CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Tokat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazeler, sabah saatlerinde ailelerine teslim edildi. Bahattin Karnak, Halil Kargın ve Aydın Karnak'ın cenazeleri, Tokat Pir Sultan Abdal Derneği Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardında Eskiköy'de toprağa verildi.
Video Haberler
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
- Yerleşik yabancı kadınlar, resim kursunda buluşuyor
- Türkiye topraklarında erozyon tehlikesi
- ''Her zaman göremiyoruz''
- Nemrut’ta turistlere kar sürprizi
- Çam fıstığı hasadı başladı
- Karaağaç acı biberi ata tohumlarıyla yetiştiriliyor
- MHP'li başkana kayıtlı hattan teröristle görüşme
- 2011'de FETÖ'yü övdüğü sözleri böyle savundu
- Atmacayı itfaiye kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- Öcalan ile altı saat ne konuşuldu?
- Gündeme bomba gibi düşecek iddia!
- Davutoğlu'ndan gündemi sarsacak yeni iddialar
- Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert yanıt
- Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
- 'Tüm AKP kabullenmiş durumda'
- Akşener'den sert yanıt!
- TÜSİAD Başkanı Turan'dan göçmen çıkışı
- Aslı Baykal'dan 'AKP'ye katılacak' iddiasına yanıt
- 'Keşif için iki kez Taksim'e gittim'