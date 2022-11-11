Osmaniye'de yol kenarında ceset bulundu

Osmaniye'de yol kenarında erkek cesedi bulundu. Şahsın üzerinden kimlik çıkmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
11 Kasım 2022 Cuma, 09:30
Osmaniye'de yol kenarında ceset bulundu
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Kadirli-Osmaniye kara yolu Nohuttepe köyü kavşağı yakınlarında, yol kenarında bir erkeğin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.

Jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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