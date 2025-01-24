Kocaeli'nde korkunç olay... 14 yaşındaki çocuğa patronun villasında istismar!

Yayınlanma: 24.01.2025 - 12:19

Güncelleme: 24.01.2025 - 12:19

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sevgi evinde kalan 14 yaşındaki B.N.M., 2023 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı 21 yaşındaki S.A. ile konuşmaya başladı. Yurttan kaçan B.N.M. ile buluşan S.A., çocuğu patronunun villasına götürerek cinsel istismarda bulundu.

Çocuğun durumu annesine anlatmasıyla olay polise intikal etti. Şikâyet üzerine gözaltına alınan S.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

"PSİKOLOJİM BOZULDU, DIŞARI ÇIKAMIYORUM"

"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun cinsel istismarı" suçundan açılan davanın ilk celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı.

Salonda mağdur avukatı hazır bulundu, tutuksuz sanık S.A. ise duruşmaya katılmadı. Mağdur çocuk da, Kastamonu'dan AGO sistemi ile pedagog eşliğinde duruşmaya katıldı.

B.N.M., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, şunları kaydetti:

"Şu an 15 yaşındayım. Velayetim babamda, ancak şu anda annemin yanında yaşıyorum. Bundan önce sevgi evlerinde kalıyordum. Karamürsel'de sevgi evinde kalırken Instagram üzerinden sanık S.A. ile tanıştık, flört etmeye başladık. 2-3 hafta boyunca konuştuk, sonra buluşmaya karar verdik. Beni evine çağırdı. Evde kız kardeşleri de vardı. Daha sonra evden anahtar alıp beni villaya götürdü. Sanık bana 17 yaşında olduğunu söylemişti. Ben o zaman 14 yaşındaydım ve yaşımı ona doğru söyledim. Orada bana 2 kez cinsel istismarda bulundu. Ben yapmasını istemedim, ittim. Ne olacağını bilmeden bir şeye kalkıştım, çok pişmanım. Sabah olunca evden ayrıldım ve bir daha onunla buluşmadım. Sanık yurtta kaldığımı ve yurttan kaçtığımı biliyordu. Başımdan geçenleri sadece annem ve üvey babam ile paylaştım. Daha sonra şikâyetçi olduk. Sanık yüzünden psikolojim bozuldu. Onun yüzünden dışarı çıkamıyorum, şikâyetçiyim."

Mahkeme heyeti, sanığın ifadesinin alınması için duruşmayı erteledi. Sanığın soruşturma aşamasında alınan ifadesinde, mağdurun 18 yaşında olduğunu bildiğini, kendi rızasıyla birliktelik yaşadığın söylediği öğrenildi.