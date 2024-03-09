Kocaeli'nde kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira para cezası!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira idari para cezası kesildi.

AA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 23:59
Kocaeli'nde kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira para cezası!
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçunun engellenmesi için Kartepe'deki eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde, ruhsatsız umuma açık yere dönüştürülmüş yerde kumar oynattığı belirlenen F.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayan 8 kişiye toplam 51 bin 400 lira idari para cezası uygulanırken kumarda kullanılan 4 bin 395 liraya el konuldu.


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