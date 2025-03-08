Kocaeli'nde panik anları... Doğal gaz boru hattı delindi, yoğun sızıntı yaşandı!

Körfez ilçesindeki bir şantiyede kazı yapıldığı sırada doğal gaz boru hattı hasar gördü. Hattın hasar görmesi nedeniyle yoğun gaz sızıntısı yaşandı.

Kocaeli'nde panik anları... Doğal gaz boru hattı delindi, yoğun sızıntı yaşandı!
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AA
Yayınlanma: 08.03.2025 - 15:48

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi'ndeki şantiyede kazı çalışması yapan iş makinesi, bölgeden geçen doğal gaz boru hattını deldi.

Hattın hasar görmesi nedeniyle yoğun gaz sızıntısı yaşandı, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şantiyede çalışan işçileri olay yerinden uzaklaştıran jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Hasar gören doğal gaz hattının onarımı için çalışma başlatıldı.


Etiketler: #boru hattı #doğal gaz #kazı çalışması #kocaeli

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