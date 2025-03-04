Tünel içinde panik anları: Seyir halindeki ambulans alev alev yandı!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesindeki Assos Tüneli’nde seyir halindeki bir ambulans alev alarak yandı. Çanakkale-Balıkesir yolu üzerindeki Assos Tüneli ambulans yangını sebebiyle tek taraflı olarak ulaşıma kapandı.

Tünel içinde panik anları: Seyir halindeki ambulans alev alev yandı!
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İHA
Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:20

Balıkesir’in Edremit ilçesi istikametinden Çanakkale istikametine gitmekte olan, içerisinde sağlık personellerinin bulunduğu 17 UF 186 plakalı ambulans Assos Tüneli’nde alev aldı.

Sağlık personelleri araçtan çıkarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda alev topuna dönen ambulans tamamen yanarken, bölgeye Ayvacık Belediyesi itfaiye ekipleri ile Küçükkuyu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

TEK TARAFLI OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangın sebebiyle Küçükkuyu istikametinden Çanakkale istikametindeki Assos ve Troya tünelleri tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Jandarma ekipleri yangın sonrasında inceleme başlattı.


Etiketler: #tünel #Ambulans

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