Kocaeli'nde şadırvanda hareketsiz halde bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde cuma namazı çıkışında şadırvanda hareketsiz halde bulunan 63 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nde şadırvanda hareketsiz halde bulundu
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İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 17:15

Olay, Hacıosman Mahallesi’nde bulunan Bağdat Camisi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cuma namazından çıktıktan sonra şadırvanda bir kişinin hareketsiz halde yattığını fark eden yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde baygın halde bulunan kişinin Gülağa M. (63) olduğu tespit edildi.

Gülağa M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gülağa M’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.


Etiketler: #kocaeli #şadırvan #CUMA NAMAZI

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