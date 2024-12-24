Kocaeli’nde şüpheli ölüm... Kadın kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 40 yaşındaki kadın evinde kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde intihar notu da bulunduğu öğrenildi.

Kocaeli’nde şüpheli ölüm... Kadın kalbinden vurulmuş halde ölü bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 24.12.2024 - 12:03

Olay, Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın 6’ncı katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evden silah sesinin yükseldiğini duyan yurttaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Daireye giren ekipler, Funda Kaymaz’ı (40) tabanca ile vurulmuş halde buldu.

Sağlık ekipleri Kaymaz’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Funda Kaymaz’ın kalbine isabet eden tek kurşunla hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ayrıca evde intihar notu  bulunduğu da öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Funda Kaymaz’ın eski eşinin gözaltına alındığı öğrenildi.


Etiketler: #kocaeli #tabanca #ölü bulundu

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