Alanya’da 11 adrese eş zamanlı baskın: 14 tabanca, 14 av tüfeği, 335 tabanca fişeği...

Yayınlanma: 07.12.2024 - 13:01

Güncelleme: 07.12.2024 - 13:03

Alanya ilçesinde Jandarma Dedektifleri (JASAT), KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

MALZEMELERE EL KONULDU

Operasyonun düzenlendiği adreslerde yapılan aramalarda, 14 tabanca, 14 av tüfeği, 1 uzun namlulu tüfek, 335 tabanca fişeği, 86 ve tüfeği fişeği, 18 tabanca şarjörü ve 36 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında adli işlemlere başlatıldı.