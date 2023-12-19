Kocaeli'nde 'tefecilik' operasyonu: 14 gözaltı
Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı tefecilik operasyonunda 14 zanlı gözaltına alındı.
Darıca ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon gerçekleştirildi.
Kocaeli ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 14 şüpheli yakalandı. Dosya kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.
Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda çek ve senet, para alışverişine dair notlar, kesici ve delici aletler ile 1 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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