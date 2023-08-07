Kastamonu'da depo yangını!

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 07.08.2023 - 12:36
Kastamonu'da depo yangını!
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Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde Yaşar Özge'ye ait müstakil evin depo kısmında sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun dumanı fark eden yurttaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü.

Depo ve içerisindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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