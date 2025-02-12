Mardin'de feci kaza... İşçi servisi ile kamyonet çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Yayınlanma: 12.02.2025 - 10:14

Güncelleme: 12.02.2025 - 10:14

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ekinciler Mahallesi yakınında sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; işçileri taşıyan 47 ADN 692 plakalı minibüs ile plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Kazada 1'i ağır, 9 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bazı yaralıları sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.