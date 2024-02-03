Kocaeli'ndeki kimya fabrikasında büyük yangın!

Gebze ilçesindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

DHA
Yayınlanma: 03.02.2024 - 15:49
Kocaeli'ndeki kimya fabrikasında büyük yangın!
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Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Pelitli bölgesindeki bir kimya fabrikasında saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Fabrikaya koşan bazı işçilerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

KISMEN KONTROL ALTINDA

200 kişinin çalıştığı fabrikada çıkan yangına, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile çevre ilçelerden gelen takviye itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çalışmalar sırasında zaman zaman küçük çaplı patlamalar oldu. İşçiler ve yakınları ile bölgedeki gazeteciler, güvenlik gerekçesiyle alandan uzaklaştırdı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gebze ilçemiz Pelitli’de bir fabrikada meydana gelen yangına Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi ve OSB itfaiyelerimiz müdahale ediyor. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen bulunmamaktadır. Ayrıca Vali Yardımcısı Başkanlığı'nda AFAD ve diğer teknik ekipler bölgede çalışıyor” dedi.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.


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