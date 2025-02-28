Kocaeli'ndeki metan gazı yangını 11 gündür sönmedi

Yayınlanma: 28.02.2025 - 11:17

Güncelleme: 28.02.2025 - 11:17

Kartepe’de 17 Şubat saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak’taki metro inşaatında yaklaşık 47 metre derinlikte sondaj çalışması yapıldığı sırada yüzeye çıkan metan gazı alevlendi.

Ekipler şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı. 18 Şubat’ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesiyle alevleri söndürürken, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı. Numune alınmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi.

11 gündür süren yangında, alevlerin önceki günlere göre azaldığı dikkat çekerken, ekipler bölgede bekleyişini sürdürüyor.