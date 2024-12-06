Kocaeli'ndeki özel hastanede korkutan yangın!

Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastanenin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının elektrik panosundan çıktığı değerlendiriliyor.

Kocaeli'ndeki özel hastanede korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 13:50

Kocaeli'nin Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'ndeki özel hastanenin bodrum katında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.

Dumanı gören çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevler kısa sürede söndürülürken, elektrik panosundan çıktığı değerlendirilen yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #elektrik panosu #Hastane #kocaeli #Yangın

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