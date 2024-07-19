Kocaeli'nin Kandıra sahilinde denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle hafta sonu Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz deniz koşulları nedeniyle 20-21 Temmuz'da Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Yurttaşlardan cankurtaran hizmeti verilen plajlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.
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