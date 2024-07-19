Kocaeli'nin Kandıra sahilinde denize girmek yasaklandı

Yayınlanma: 19.07.2024 - 21:28

Güncelleme: 19.07.2024 - 21:28

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz deniz koşulları nedeniyle 20-21 Temmuz'da Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Yurttaşlardan cankurtaran hizmeti verilen plajlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.