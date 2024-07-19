Kocaeli'nin Kandıra sahilinde denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde, olumsuz deniz şartları nedeniyle hafta sonu Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

AA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 21:28
Kocaeli'nin Kandıra sahilinde denize girmek yasaklandı
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Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz deniz koşulları nedeniyle 20-21 Temmuz'da Kerpe ve Kovanağzı dışındaki tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Yurttaşlardan cankurtaran hizmeti verilen plajlarda, mantar dubalar içerisinde denize girmeleri istendi.


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