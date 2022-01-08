Kod 46 ile işten atılan Hugo Boss işçisi Ünal: Ne ilk ne de sonuncuyum

08 Ocak 2022 Cumartesi, 19:34

İzmir’deki Hugo Boss fabrikasında 17 yıl boyunca çalışan Mevlüda Ünal, hırsızlıkla suçlanarak Kod 46 ile işten atıldı. Dikim operatörü olarak çalışan işçi, iddiaya göre, bir buçuk ay boyunca süpörvizörün keyfi isteklerini yerine getirmediği için mobinge maruz kaldı.

Ayağını kırıp, bir buçuk ay raporlu olmasının ardından ise “joker eleman” olarak çalıştırılmaya başlandı. İşbaşı yaptıktan birkaç gün sonra ise çantasında “Hugo Boss etiketli ürün olduğu” iddia edilerek hakkında tutanak tutuldu, savunması dahi alınmadan Kod 46 ile işten atıldı.

Hugo Boss, böylece 17 yıl boyunca çalışan işçinin tazminatını ödemedi.

Tekstil-İş Sendikası ve İzmir İşçi Kadın Meclisi, İzmir'de Gaziemir Serbest Bölge Girişi'nde kıdem tazminatını ödememek için hırsızlıkla suçlanarak Kod 46 ile işten atılan işçi Ünal için basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamada “Hugo Boss işçinin tazminatını ver, iftiranı geri al” denildi.

SENDİKAYA ÜYE OLDUKTAN ÜÇ GÜN SONRA ÇIKARTILDI

Mevlüde Ünal yaptığı açıklamada; 17 yıldır Kod-46’yı uyguluyorsam neden beni bunca yıl çıkarmadınız diye sordu. Ünal, olaya ilişkin şöyle konuştu: