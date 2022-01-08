Kod 46 ile işten atılan Hugo Boss işçisi Ünal: Ne ilk ne de sonuncuyum
İzmir’deki Hugo Boss fabrikasında 17 yıl boyunca çalışan Mevlüda Ünal, sendikalı olduktan 3 gün sonra, hırsızlık suçlamasıyla işten atıldı. Tekstil-İş Sendikası ve İzmir İşçi Kadın Meclisi, Ünal için İzmir'de bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
İzmir’deki Hugo Boss fabrikasında 17 yıl boyunca çalışan Mevlüda Ünal, hırsızlıkla suçlanarak Kod 46 ile işten atıldı. Dikim operatörü olarak çalışan işçi, iddiaya göre, bir buçuk ay boyunca süpörvizörün keyfi isteklerini yerine getirmediği için mobinge maruz kaldı.
Ayağını kırıp, bir buçuk ay raporlu olmasının ardından ise “joker eleman” olarak çalıştırılmaya başlandı. İşbaşı yaptıktan birkaç gün sonra ise çantasında “Hugo Boss etiketli ürün olduğu” iddia edilerek hakkında tutanak tutuldu, savunması dahi alınmadan Kod 46 ile işten atıldı.
Hugo Boss, böylece 17 yıl boyunca çalışan işçinin tazminatını ödemedi.
Tekstil-İş Sendikası ve İzmir İşçi Kadın Meclisi, İzmir'de Gaziemir Serbest Bölge Girişi'nde kıdem tazminatını ödememek için hırsızlıkla suçlanarak Kod 46 ile işten atılan işçi Ünal için basın açıklaması gerçekleştirdi.
Yapılan açıklamada “Hugo Boss işçinin tazminatını ver, iftiranı geri al” denildi.
SENDİKAYA ÜYE OLDUKTAN ÜÇ GÜN SONRA ÇIKARTILDI
Mevlüde Ünal yaptığı açıklamada; 17 yıldır Kod-46’yı uyguluyorsam neden beni bunca yıl çıkarmadınız diye sordu. Ünal, olaya ilişkin şöyle konuştu:
- Hugo Boss'un belirli kapılarında sadece güvenlik varken; güvenliğe benim adım veriliyor ve sadece benim çantam aranıyor. Çantamda bir kumaş parçasını bulup, “Hugo Boss etiketli ürün olduğu” iddia ederek bana muamele ediliyor. Cumartesi günü ben sendikaya üye oluyorum, Salı günü iş akdimi feshediyorlar. Benim bunu defalarca yaptığım iddia ediliyor. Defalarca bunu yapıyorsam, kamera kaydı görmek istiyorum dediğimde ise, üretim içinde kamera kaydımız yok deniliyor. Buradan tekrar soruyorum, 17 yıldır ben Kod-46'yı uygulayan bir operatörsem neden beni tutuyorsunuz? Bir insanın 17 yıl hiç ihtarının olmaması, biriyle kavgasının olmaması ve 17 yıl sonunda Kod-46 ile işten çıkarılması çok acı.
- Herkes İzmir Adliyesi'ne baksın. 22 yıllık, 15 yıllık çalışan, ama haklarını alamayan o kadar çok işçi var ki. Ben ne ilkim, ne de sonuncusu olacağım. Ama tüm bu süreçlerde, yalnız olmadım, İşçi Kadın Meclisi ve Teksil-İş Sendika’sı hep benim yanımdaydılar.
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