400 milyon Euro'luk 2 ton kokain ele geçirildi!

İtalya’da, denize atılmış 400 milyon Euro'luk 2 ton kokain ele geçirildi.

İHA
Yayınlanma: 17.04.2023 - 12:50
400 milyon Euro'luk 2 ton kokain ele geçirildi!
Abone Ol google-news

İtalya’nın Katanya kenti açıklarında paketlenmiş halde denize atılan ve piyasa değeri 400 milyon Euro'nun üzerinde olduğu tahmin edilen 2 ton kokain ele geçirildi.

İtalya’nın Sicilya bölgesine bağlı Katanya kenti açıklarında güvenlik güçlerinin dikkati uyuşturucu şebekelerine göz açtırmadı. Hava birlikleri tarafından yapılan rutin kontrol esnasında, denizde çok sayıda paket fark edildi.

Yetkililerle iletişime geçilmesinin ardından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Üzerlerinde 70 adet ışık ve sinyal verici cihaz bulunan paketlerden piyasa değeri 400 milyon Euro'nun üzerinde olan 2 ton kokain çıktı.

İtalya tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonlarından biri olduğu iddia edilen olayda kokainlerin, yük gemileri tarafından denize atıldığı ve daha sonra karaya alınarak satılacağı üzerinde duruluyor.

Fotoğraf: AFP


kokain italya euro

İlgili Haberler

Yakalanan 16 düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı!

Yakalanan 16 düzensiz göçmenin üzerinden uyuşturucu ve silah çıktı!
Bilim insanları 8 bin yıllık donmuş bizonu klonlamayı düşünüyor!

Bilim insanları 8 bin yıllık donmuş bizonu klonlamayı düşünüyor!
Pazar günü kaygısıyla başa çıkmanın yolları

Pazar günü kaygısıyla başa çıkmanın yolları

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler