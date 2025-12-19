Kokoreççi önündeki cinayette yeni gelişme: Öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı!

İnegöl ilçesine bağlı Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 22 Kasım'da saat 03.00 sıralarında korkunç bir cinayet meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Mustafa Yıldız (32), arkadaşı Muhammet G. ile birlikte bir kokoreççide yemek yediği sırada, aralarında husumet bulunan Mustafa Tokgöz'le (33) karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, silahlı saldırıya dönüştü.

Yıldız, ruhsatsız tabancasıyla 8 el ateş ederken, vücuduna 5 kurşun isabet eden Tokgöz, ağır yaralandı. Mustafa Yıldız ile Muhammet G., 16 BDP 784 plakalı otomobille olay yerinden kaçarken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tokgöz, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

3 G ÜN SONRA SAKLANDI ĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Mustafa Yıldız'ın otomobili, Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Yıldız'ı, olaydan 3 gün sonra, Bursa'da saklandığı evde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Emniyetteki ifadesinde, "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dedi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

G ÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINA G İRDİ

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma devam ederken; bir iş yerinin güvenlik kamerasına, Mustafa Tokgöz'ün olaydan saniyeler önceki görüntüleri yansıdı.

Görüntülerde; Tokgöz’ün vurulmadan önce yolda yürümesi ile Mustafa Yıldız'ın, olay sonrası koşarak otomobiline bindiği anlar yer aldı. Kamera görüntüleri dava, dosyasına da girdi.