Kokoreççide katledilen 17 yaşındaki çocuğun 'ben ölürsem paylaşın' notuyla paylaştığı videosu ortaya çıktı

Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:29

Güncelleme: 26.11.2024 - 09:43

Adana'nın Seyhan ilçesine 25 Kasım’da bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi’ndeki bir kokoreççide 25 Kasım’da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen, Abdulbasit Çamsar’ın (17) ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı.

Çamsar’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Ölürsem yok mu bu video, hepiniz beni paylaşın diye kalsın. Yani beni paylaşmanızı istiyorum kardeş” dediği görüldü. Video sosyal medyada viral oldu.

NE OLMUŞTU?

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi’ndeki bir kokoreççide meydana geldi.

İddiaya göre, Abdulbasit Çamsar (17), yemek yediği sırada motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganlar tabanca ile defalarca ateş açarak bölgeden kaçtı. Çamsar, başından vurularak kanlar içerisinde yere yığıldı. İşletmenin sahibi Halil A. ise bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı Çamsar’ı ve işletme sahibi Halil A.’yı hastaneye kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Camsar, hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.