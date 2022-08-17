Kokoreççinin bıçakladığı market sahibi kurtarılamadı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:28

Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesi Ünye Caddesi'nde, 16 Ağustos Salı günü market işleten Yılmaz Koçboğa ile iddiaya göre işyerinin önünde seyyar tezgahta kokoreç satan Ufuk A. arasında tartışma çıktı.

KURTARILAMADI

Koçboğa, marketinin önünü kapattığı gerekçesiyle kokoreççinin burada satış yapmamasını istedi. Tartışmanın büyümesiyle Ufuk A., tezgahındaki bıçakla Koçboğa'yı ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçboğa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Ufuk A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.