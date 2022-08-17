Kokoreççinin bıçakladığı market sahibi kurtarılamadı
Tokat'ta seyyar kokoreççi Ufuk A. (29), işyerinin önünde satış yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran market sahibi Yılmaz Koçboğa'yı (30) bıçakladı. Koçboğa, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Niksar ilçesi Kayapaşa Mahallesi Ünye Caddesi'nde, 16 Ağustos Salı günü market işleten Yılmaz Koçboğa ile iddiaya göre işyerinin önünde seyyar tezgahta kokoreç satan Ufuk A. arasında tartışma çıktı.
KURTARILAMADI
Koçboğa, marketinin önünü kapattığı gerekçesiyle kokoreççinin burada satış yapmamasını istedi. Tartışmanın büyümesiyle Ufuk A., tezgahındaki bıçakla Koçboğa'yı ağır yaraladı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçboğa, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinden kaçan Ufuk A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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