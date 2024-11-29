Kokoreççide kız arkadaşını darbeden şahsa meydan dayağı!

Beyoğlu Taksim'de kokoreççiye yemeğe gelen Burak K., kıskançlık tartışmasında sevgilisi Elif K.’ya kola ve patates kızartması fırlatarak darbetti. Kadının darbedildiğini gören garsonlar, Burak K.'yi tekme ve yumruklarla dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro ekiplerinin gözaltına aldığı 3 garson adli kontrolle serbest kaldı.

Kokoreççide kız arkadaşını darbeden şahsa meydan dayağı!
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DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 10:13

Olay, 24 Kasım'da saat 02.50 sıralarında Hüseyinağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif K. erkek arkadaşı Burak K. birlikte kokoreççiye geldi. Burada sipariş veren çift bir süre sonra kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

Burak K.’nin cep telefonunu karıştıran Elif K. ardından yerine oturdu. O sırada da siparişler geldi ancak Elif K., Burak K. ile yeniden tartışmaya başladı. Bu duruma sinirlenen Burak K., Elif K.’ya tokat attı ardından da kola ve patates kızartması fırlattı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİS YAKALADI

Bunu gören işyerindeki garsonlar Tekin İ. (27), Adem İ. (33) ve Hüseyin K. (20) de Burak K.’yı tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Dakikalarca darbedilen Burak K. ardından işyerinden dışarıya atıldı.

Yaşananlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından Burak K.’nın şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, şüpheli 3 garsonu yakaladı.

SERBEST KALDILAR

Gözaltına alınan Tekin İ., Adem İ. ve Hüseyin K.’nin ifadesinin alınmasının ardından “kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan Elif K.’nin erkek arkadaşı Burak Y.’den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

 

 


Etiketler: #Beyoğlu #kadına şiddet

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