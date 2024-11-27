İtalya'da göçmen mahallesi karıştı: Şiddetli protestolar yaşandı

Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:07

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:07

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, 23 Kasım'ı 24 Kasım'ı bağlayan gece bir polis kontrol noktasında durmayıp motosikletleriyle yoluna devam eden ve bu arada güvenlik güçlerince takibe alınan iki genç, Ripamonti Caddesi'nde trafik kazası geçirdi. Kazada 20'li yaşlardaki Mısırlı Ramy Elgaml hayatını kaybederken, motosikleti kullanan 22 yaşındaki Tunuslu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mısırlı Elgaml'in polis takibi sırasında meydana gelen kazada hayatını kaybetmesi, Milano'da göçmen kökenlilerin ağırlıklı olarak yaşadığı semtlerden Corvetto'da tepkiyle karşılandı.

Söz konusu mahallede yaklaşık 70 kişilik grubun, pazar ve pazartesi geceleri bazı sokakları bariyerler kurarak kapatmaya çalıştığı ve bu bariyerleri ateşe verdiği aktarıldı.

Grup ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman çatışma ve arbedenin de yaşandığı şiddetli gösteriler yapıldığı belirtildi.

Göstericilerin, şişe ve havai fişek attığı olaylarda, güvenlik güçlerinin de göz yaşartıcı gazla karşılık verdiği kaydedildi.

Olaylarda, Karadağlı olduğu belirtilen 21 yaşındaki bir gencin gözaltına alındığı ifade edildi.

Milano'da iki gecedir olaylara sahne olan Corvetto'da son 12 saatin önceki günlere göre daha sakin geçtiği ancak semtte tansiyonun yüksek olduğu belirtildi.

İtalyan gazeteleri, Elgaml için yapılan gösterilerin Milano’da küçük çaplı bir isyana dönüştüğünü yazdı.

Basında çıkan diğer detaylı haberlerde de olay sırasında kalp krizi geçirdiği ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilen Elgaml'e otopsi yapılacağı kaydedildi.