‘Kökünü Kurutma’ adı verilen operasyonda 367 şüpheli yakalandı
İstanbul‘da birçok ilçede düzenlenen "Kökünü Kurutma" adı verilen uyuşturucu operasyonunda 367 şüphelinin gözaltına alındığı ve emniyete götürüldüğü bildirildi.
İstanbul’da bir pek çok ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma" adı verilen operasyon başlatıldı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi’nin gerçekleştirdiği operasyon çerçevesinde 367 şüphelinin yakalandığı bildirildi. İl genelinde 32 ilçede eş zamanlı, yapılan operasyonların hedefinde gençleri zehirleyen, ‘torbacı’ diye tabir edilen ‘sokak satıcılarına’ yönelik yürütüldüğü belirtildi.
Operasyona, bin 50 ekip otosu, 4 bin 617 personel, 25 narkotik dedektör köpeği, 2 helikopter ile 2 İHA‘nın katıldığı aktarıldı. İstanbul’da gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonun 379 şüpheliye yönelik yürütüldüğü, bunların 367‘sinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.
Firarileri yakalama çalışmalarının devam ettiği operasyonda ise 54 kilo 5 gram sentetik kannabinoid bonzai, 28 kilo 996 gram esrar, 6 kilo 810 gram metamfetamin, 37 bin 745 adet ecstasy, 14 adet ruhsatsız abanca, 7 pompalı tüfek 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 214 fişek ele geçirildi.
Video Haberler
- Sahipsiz canlar trafik sigortası istiyor
- Yaralı kedisinin tedavisi için 1700 kilometre katetti
- Bombalı terörist saldırısının görüntüleri ortaya çıktı
- 10 metrelik kuyuya düşen inek, vinçle çıkarıldı
- İtfaiye er adayları zorlu sınavdan geçiyor
- İkinci el oto satışında 6 ay 6 bin kilometre denetimi
- Dilenci koltuk değneğiyle girdi ,yürüyerek çıktı
- Arkeopark projesi turizme kazandırılıyor
- Kilis'te, biber hasadı
- Barış Terkoğlu yazdı: Öyleyse kara kutuyu açıyorum
En Çok Okunan Haberler
-
- İstifa etti, kabine buz kesti!
- Polisevine saldırı
- Meral Akşener hakkında suç duyurusu
- SKANDAL! Ellerini kollarını sallayarak gezecekler
- Tanju Özcan'dan ilk açıklama
- '20 yıl sonunda iç savaş tehdidi mi?'
- Yurt yerine saray yaptırdı
- Millet İttifak'ı arayı açıyor
- Putin'in şefinden bomba itiraf...
- Adnan Oktar'a 35 yıl önce teşhis koyan hekim!