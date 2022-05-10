Kolaya büyük zam
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, kola fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Zam sonrasında 2,5 litre kolanın fiyatı 20 TL oldu.
Geçen günlerde tütün ve tütün ürünleri, alkol ve süt zamlarına bir yenisi daha eklendi. Fiyatları daha önce eskiye göre bir hayli yükselmiş olan kola, Aralık ayında yapılan zamdan sonra 14-15 liraya kadar yükselmişti.
2022 yılının zamları kolayı es geçmeyerek kola fiyatlarına büyük bir zam yapıldı. Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir kola grubunun ürünlerine zam geldiğini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Aybaş'ın paylaşımı doğrultusunda, 1 litrelik kola 12 lira 50 kuruş, 2,5 litrelik kola ise 20 TL'den satışa çıkarılacak.
Aybaş, geçtiğimiz günlerde yapılan sigara zammına ait fiyat listesini paylaşırken 2,5 litre kolanın 20 lira, 1 litre kolanın ise 12,5 lira olacağını açıklamıştı.
Video Haberler
- Van kedisinin sevimli yavruları
- Yangından etkilenen kediyi hayata döndürdüler
- Devrilen traktörünün altında kalıp, öldü
- Soylu duyurdu: Yeni ehliyetlerde değişiklik
- IŞİD'e video ve fotoğraflarla darbe: 10 gözaltı
- Rehin alıp 'kırmızı etek' giydiren sanığa tahliye
- Vergi dairesi önünde ateşe verdi
- Protestocular başbakanın evini yaktı!
- 'Telefon kazandım’ diye sevindi ama...
- Ev sahibi faturaları ödeyemeyen kiracıyı öldürdü
En Çok Okunan Haberler
-
- Özdağ'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- AKP'nin kalesinde ortalık karıştı
- Bankalara 'döviz talimatı' iddiası
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- Erdoğan'a çok sert tepki: 'Beton yiyin'
- Saray'dan 'Özgür Özel' talimatı
- Savcı, Pegasus çalışanı için tutuklama istedi!
- Sedat Peker'den 'Demirören' mesajı
- Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge açıklaması
- 'İlk dominonun Türkiye olması bekleniyordu'