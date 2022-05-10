Son Dakika: Benzine bir zam daha geliyor

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak.

cumhuriyet.com.tr
10 Mayıs 2022 Salı, 09:33
Son Dakika: Benzine bir zam daha geliyor
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Sözcü'nün akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatı 78 kuruş zamlanacak.

Motorinde ise bu gece değişim olmayacak.

Döviz kurları ile petrol ve uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim, benzin ve motorin fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

YENİ FİYAT NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 21,11 TL’ye, Ankara’da 21,22 TL’ye, İzmir’de 21,23 TL’ye yükselecek.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.


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