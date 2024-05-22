Kolombiya’da 151 kilo kokain ele geçirildi: Varış yeri İstanbul!

Yayınlanma: 22.05.2024 - 12:16

Güncelleme: 22.05.2024 - 12:16

Kolombiya’nın Cartagena Limanı’nda, varış yeri İstanbul olan, düğme yüklü bir konteyner içine gizlenmiş 151 kilo kokain ele geçirildi.

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre, Kolombiya Cezai Soruşturma ve İnterpol Direktörlüğü (DIJIN) operasyonu Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin yaptığını bildirdi.

Habere göre, Ekvador’da yüklendikten sonra Kolombiya’nın Cartagena Limanı’na transit geçiş için giden kokain yüklü konteyner, Türkiye’ye doğru yola çıkmayı bekleyen bir geminin kıç tarafında bulunuyordu.

PAKET PAKET KOKAİN

Limanda narkotik ekiplerinin yaptığı kontrollerde açılan düğme yüklü konteynerde, kırmızı çizgili dokuz adet çuval içinde, kahverengi plastikle kaplı, üzerinde yuvarlak içinde JP logosu bulunan, dikdörtgen paketler içine yerleştirilmiş beyaz toz halinde bir madde bulundu. Yapılan testler sonucu, maddenin kokain olduğu tespit edildi.

İSTANBUL'A GİDECEKTİ

Habere göre, Kolombiya Uyuşturucuyla Mücadele Birimi Direktörü Albay Ricardo Sanchez sosyal medyada yayınlanan videosunda, “Ekvador’dan gelen ve Türkiye’ye gidecek korozo düğmesi (bir tür palmiyenin tohumundan yapılan düğme) yüklü bir konteynerde, 151 kilo toz kokain ele geçirildi. İstanbul’a gönderilmek istenen uyuşturucunun ele geçirilmesinde Ekvador Polisi’nin katılımı da önemli rol oynadı” diye konuştu.



