Canlı yayında kokain kullandığını itiraf etmişti... Engin Polat duyurdu: Dilan Polat'ın ablası Sıla Doğu adli kontrolle serbest bırakıldı

Yayınlanma: 01.10.2023 - 17:20

Güncelleme: 01.10.2023 - 17:28

Sosyal medyadaki paylaşımları, lüks paylaşımları ve vergi kaçakçılığı ile kara para aklama iddialarıyla gündem olan Dilan Polat ve ablası Sıla Doğu sosyal medyanın gündeminde.

Dilan Polat'la ilgili suçlamalarda adı geçen Sıla Doğu’nun sosyal medya hesabından kokain kullandığını itiraf ettiği video gündem olmuştu.

O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılırken, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştı Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

EVİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETMİŞTİ

Doğu'nun İstanbul'un Beykoz ilçesindeki evinde yapılan aramada 21 sentetik hap, 3 uyuşturucu hap ve 1 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilmişti.

SERBEST BIRAKILDI

Doğu, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Instagram’dan paylaşım yapan Engin Polat, "Her şey yolunda Dilan kardeşinin yanında şimdi birlikte eve dönüyorlar" dedi.