Kolu kırılan Uygar, 'malzeme' olmadığı için 13 gündür ameliyat olamıyor

13 Aralık 2021 Pazartesi, 14:47

Türk Lirası'nın döviz karşısında rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından birçok sektörde yaşanan sorun sağlık sektöründe de başgösterdi.

Kamudan birikmiş alacaklarını uzun zamandır tahsil edemeyen medikal sektöründeki durum, ameliyatların yapılamamasına kadar geldi.

Yaşananların son mağduru ise 15 yaşındaki Uygar oldu.

Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre; etüde giderken düşerek kolunu kıran Uygar, hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Röntgen çekildi. Kolunda ciddi bir kırık tespit edildi. Doktorlar “Platin takılması gerekiyor ancak elimizde yok” dedi.

3 HASTANE GEZDİ, PLATİN BULUNAMADI

Uygar Adana’da 3 hastane gezdi ancak platin bulunamadı. Kol geçici olarak alçıya alındı. Uygar ağrılar içinde 1 Aralık’tan bu yana tam 13 gündür platin alınmasını bekliyor.

DOKTOR: 'HEMEN AMELİYAT EDİLMESİ GEREKİYOR AMA MALZEME YOK'

Uygar'ın annesi Nilüfer Aslan, süreci, "1 Aralık günü oğlum Uygar etüd merkezine giderken nöbetçi eczanenin orta refüje koyduğu tabelanın ipine takılarak düşmüş. Çevredekilerin yardımıyla ambulansla Seyhan Devlet hastanesine kaldırıldı" sözleriyle anlattı.

Doktorun “Kolunda kırık var, ameliyat edilmesi gerekiyor ama hastanede platin ve malzemeler yok, ne zaman geleceği de belli değil isterseniz yatış yapabiliriz” dediğini aktaran Aslan, "Ne zaman geleceği belli olmadığı için eve döndük. Bize haber vereceklerini söylediler" dedi.

'NE ZAMAN GELECEĞİ BELLİ DEĞİL'

Nilüfer Aslan, sözlerine şöyle devam etti:

"Ağrıları dinmedi, bir haber de çıkmayınca bu defa Çukurova Devlet Hastanesi’ne gittik. Aynı şekilde 'Malzeme yok' dediler. 7 Aralık’ta Balcalı Hastanesi’ne gittik Orda da malzeme yoktu. 'Ne zaman gelecek' dediğimizde, 'Hiçbir bilgimiz yok' dediler. 'Biz size haber veririz' dediler bugün için, hala haber yok. İlk olarak sosyal medyadan durumu yazdım ve Sağlık Bakanlığı’nı etiketledim. Beni aradılar. Olayı tekrar anlatmamı söylediler. Dönüş yapacaklarını söylediler."

'BİZİ NEDEN ŞİKAYET ETTİNİZ?'

3-4 saat sonra Seyhan Devlet Hastanesi’nden aradıklarını anlatan Aslan, "Kendilerini şikayet ettiğimi söylediler. 'Hayır ne hastaneyi, ne doktoru şikayet ettiğimi sadece malzeme olmadığını söylediğinizi yazdım' dedim. 'Bu durum hastanemizle alakalı değil, medikalcilerle ilgili, şu an medikalcilerle anlaşamıyoruz' dediler. 'Peki ne zaman anlaşacaksınız?' diye sordum, 'Hiçbir bilgimiz yok' dediler" diye konuştu.

'PLATİNİN OLMAMASININ SEBEBİ DOLARIN YÜKSEKLİĞİ'

"Kızımın özel bir durumu var onunla sürekli ilgilenmem gerekiyor. Oğlum Uygar açık öğretim lisesinde çünkü devletimiz ona evimize yakın bir okul gösteremedi. 22 kilometre uzakta bir okula kayıt yapabileceğimiz söylediler" diyen Aslan, şöyle konuştu:

"Valiliğe başvurdum. Kızımın özel durumunu anlattım. Oğlumun o okula gitmesi için 400 TL servis , 600 lira da yemek parası istendiğini, bunu karşılamamın mümkün olmadığını anlattım. Yakın bir okula alınmasını arzettim. Yapmadılar. Ben de oğlumu açık öğretim lisesine yazdırdım. Etüde de desteklemeye çalışıyorum. İşte o etüde giderken bu kaza yaşandı."

"Bu zor günlerin bir an evvel bitmesini istiyorum, oğlumun acılarının dinmesini istiyorum. Platinin olmama sebebi doların yüksekliği. Bu ülkenin başına ne geldiyse cahillikten geldi. Hep kötü ülkeleri örnek aldık, umut hiç bir zaman olmayacak."