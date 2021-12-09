Tıbbi cihaz krizi nedeniyle ameliyatlarda aksamalar yaşandı

09 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Malzeme sıkıntısı yaşayan kamu ve üniversite hastanelerinde ortopedi, beyin, kalp, plastik cerrahi gibi hayati önem taşıyan ameliyatlar yapılamıyor. Acil durumlarda dahi ameliyat yapamayacak duruma geldiklerini belirten hekimler, krizin daha da derinleşmesinden endişe ettiklerini belirtti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, gazetemize yaptığı değerlendirmede en çok etkilenen alanların ortopedi ve beyin cerrahisi olduğunu anımsatarak “Bu sorun daha önceden de yaşanmıştı. Medikal firmalar getirdikleri tıbbi malzemelerin büyük kısmını veya hammaddesini yurtdışından getiriyorlar. Döviz hızla yükseliyor ancak bakanlık tıbbi ve medikal malzemelerin fiyatlarını sabitliyor. Böyle olunca firmalar bu malzemeleri kamu ve tıp fakültesi hastanelerine vermek istemiyor. Ayrıca diğer bir sorun da firmalar hastanelerden çok uzun süredir alacaklarını tahsil edemiyor. Üniversitelerde bu süre iki yıla kadar uzuyor. Ekonomik durum giderek ağırlaştığı için artık firmalar malzeme vermeyeceklerini söylüyorlar” dedi. Adana Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu da olan Ökten, “Bakanlık medikal firmaların temsilcileri ile görüşüp sorunu çözmeli. Bu ciddi sıkıntılara yol açabilir çünkü şu an acil durumlarda bile ameliyatları yapamıyoruz. Pazartesi gününden beri ameliyatlar durdu” dedi.

İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu da bu sorunun kronik hale geldiğini belirterek şunları kaydetti: “Üniversite hastanelerinde bu sorun, İstanbul’da Çapa ve Cerrahpaşa’da sıkça yaşanıyordu. Firmalar ödemelerini 24 ay bazen de 36 ay sonra alabiliyor. Kur artışı ve dengesizlik, ödemelerin geç alınması gibi nedenlerden kurumların ihalesine firmalar girmek istemiyor. Hal böyle olunca sorunlar yaşanıyor. Biz ülke olarak sağlıkta dışa bağımlıyız. Yerli üretim desteklense bile hammaddeler ne yazık ki yurtdışından geliyor. Vatandaşa yansıması da şöyle oluyor: Aradaki fiyat farkını özel hastaneler vatandaşa fatura edip bu işlemleri yapabiliyor ama kamu hastanelerinin öyle bir şansı da yok. Dövizdeki artış sürdükçe kriz derinleşecektir. ”

BAKANLIKTAN SORUN ÇÖZÜLECEK SÖZÜ



Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Daşcı ise haberimizi baskıya hazırladığımız saatlerde bakanlık yetkilileri ile bir toplantıdan yeni çıktığını, sorunun çözümü için gereken adımların atıldığını, bugünden itibaren bir sorunun yaşanmayacağını söyledi. Edinilen bilgilere göre, bakanlığın firmalara gecikmiş alacakların ödenmesi için talimat verdiği, 3 milyar TL’lik bir imzanın atıldığı, firmaların da malzeme vermesinin 25 Aralık’a dek serbest bıraktığı kaydedildi.

