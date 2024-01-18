Kolundaki bileziği almak için yaşlı kadını öldüren şahsa hapis cezası!

Beyoğlu'nda 66 yaşındaki komşusu Mevlüde Aluçlu'nun kolundaki bileziği almak için boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Baran Ünal'a iki ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl hapis cezası verildi.

DHA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 12:57
Kolundaki bileziği almak için yaşlı kadını öldüren şahsa hapis cezası!
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İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Baran Ünal getirildi. Şikayetçi tarafın ailesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada müştekiler sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Baran Ünal ise savunmasında beraatını talep ettiğini ve takdirin mahkemeye ait olduğunu söyledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 12 YIL HAPİS

Mahkeme heyeti sanık Baran Ünal hakkında "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karar verdi.

Heyet, Ünal'ın "konutta silahla yağma" suçundan ise 12 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.


Beyoğlu bilezik öldürme

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