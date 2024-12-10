Kombiden çıkan yangın korkuttu: 3 kişi dumandan etkilendi

Bolu'da 5 katlı apartmanın en üst katındaki balkonda doğalgaz kombisinden çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü, dumandan etkilenen 3 kişi tedaviye alındı.

Kombiden çıkan yangın korkuttu: 3 kişi dumandan etkilendi
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DHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 10:08

Aktaş Mahallesi 3235’inci Sokak’ta, site içerisinde 5 katlı apartmanın en üst katında Nesrin İşli’ye ait dairenin balkonunda saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

Doğalgaz kombisinde çıkan yangını fark eden İşli, annesi ve teyzesiyle dışarıya çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen Nesrin İşli ve diğer 2 kişi, ilk müdahale sonrası tedbir amaçlı ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yangın nedeniyle evin mutfak ve balkon kısmında zarar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #bolu #Yangın #Bina

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