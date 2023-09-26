Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:56

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:56

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri KOMEK yeni dönem kayıtlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, KOMEK kurs kayıt başvuruları başladı mı? KOMEK kurs kayıt başvuruları ne zaman? 2023 KOMEK kurs kayıtları nasıl yapılır?

KOMEK KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KOMEK ile Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları ve Aile Sanat ve Eğitim güz dönemi kayıtları başladı. KOMEK kursları için 26 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında http://konya.bel.tr ve http://komek.org.tr adreslerinden başvuru yapılacak. 2023-2024 güz döneminde hafta içi desleri 16 Ekim-2 Şubat 2023 tarihleri arasında; hafta sonu dersleri ise 21 Ekim-4 Şubat 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.

KOMEK KURS KAYDI NASIL YAPILIR?

Konya KOMEK kurs kayıtları elektronik ortamda yapılıyor. 26 Eylül itibariyle başlayan KOMEK kurslarına yoğun ilgi olduğu için zaman zaman kayıt ekranında sıkıntılar yaşanabiliyor.

KOMEK KURS KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ