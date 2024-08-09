Komisyonculara kızdı karpuzunu hayvanlara bağışladı

Yayınlanma: 09.08.2024 - 12:16

Güncelleme: 09.08.2024 - 12:16

İzmir’in Tire ilçesinde, 25 yıldır çiftçilik yapan evli ve 4 çocuk babası Hasan Erdem’in, büyük bir umutla ektiği karpuzları, tarlada kaldı. 20 dönümlük arazide ekilen 3 tona yakın karpuza alıcının çok düşük fiyat teklif etmesi üzerine Erdem, yetiştirdiği karpuzları İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’na bağışladı. Doğal Yaşam Parkı sakinleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi imkanları ile toplanarak getirilen ve kendileri için soğutularak ikram edilen karpuzları büyük bir iştahla tüketti.

“HAYVANLAR YESİN İSTEDİM”

Ürünün aracısız olarak üreticiden alınıp, tüketiciye ulaştırılmasının maliyetleri düşüreceğini ifade eden Hasan Erdem, “Bütün emeğimiz aracılara, komisyonculara gidiyor. Ne çiftçi kazanıyor ne halk kazanıyor. Halk pahalı yiyor, çiftçi bedava veriyor. Buna bir el atılsın, bir çözüm üretilsin. Böyle giderse çiftçilik diye bir şey Türkiye'de kalmaz. Böyle olmaz. Bunun bir an evvel düzelmesi lazım. Hadi bu seneyi atlattık. Seneye de böyle olursa ne olacak? Bütün çiftçi batar, hiç kimse bir şey ekmez” diye konuştu. Mahsulün tarlada kalmasının son derece üzücü olduğunu belirten Erdem, şunları söyledi: “Ben karpuz tarlada kalsın istemedim. Madem istediğim fiyata satamadım o halde hayvanlar yesin daha iyi. Bunun için de Doğal Yaşam Parkı’na bağışladım. Helali hoş olsun.”

HER BİRİ İÇİN ÖZEL MENÜ HAZIRLANIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Halk Sağlığı Dairesi Başkanlığı’na bağlı İzmir Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürü Serkan Eğrilmez de aldıkları mahsulü, soğuk hava deposunda muhafaza ederek park sakinlerinin beslenmesinde kullandıklarını belirtti. Eğrilmez, “Mutfağımızda hayvanların ihtiyaç duyduğu her türlü gıdayı hazırlıyoruz. Zaman zaman vatandaşlar da buraya gıda bağışında bulunabiliyor. Bir çifti ürünlerinin tarlada kalmasını istemedi ve bizimle iletişime geçti. Biz de karpuzları toplayarak mutfağımıza getirdik. Filler, ayılar, su aygırları ve diğer başka hayvanlarımızı bu karpuzlarla besliyoruz. Bu mahsul 10 günlük karpuz ihtiyacımızı karşılayacak” dedi.

YAZ MEVSİMİNİN EN SEVİLEN MEYVESİNİ İŞTAHLA TÜKETTİLER

Park sakinlerinin her birinin kuru ottan çereze, yaş sebze ve meyveden şarküteri ürünlerine, kırmızı ve beyaz ete kadar türlerine uygun şekilde beslendiğini ifade eden Eğrilmez, “Doğal Yaşam Parkı’nda günlük 100 kilogram meyve, sebze ve ot tüketen bir hayvanın yanı sıra 40 gram tüketen hayvan da var. Bunların her birinin nasıl besleneceğini, diyetlerinin nasıl olması gerektiğini veteriner hekimlerimiz ve gıda mühendislerimiz belirliyor. Buna göre bir program hazırlanıyor. Gıda bağışı yapmak isteyen yurttaşlarımız olursa araç göndererek bu ürünleri alabilir ve mutfağımıza getirebiliriz” diye konuştu.